Как будут выглядеть свадьбы после пандемии - мнение свадебных экспертов Великобритании

Как будут выглядеть свадьбы после пандемии? На этот вопрос готовы ответить десятки ведущих свадебных экспертов в рамках крупнейшего специализированного шоу Великобритании. На выставке представлен уникальный выбор шикарных платьев. Свои шедевры демонстрируют модельеры, а также дизайнеры свадебных тортов и музыканты. Предполагается, что посетители - люди состоятельные. По статистике, средняя свадьба в Великобритании обходится в 16 тысяч фунтов - это почти 55 тысяч белорусских рублей, а потому торжество должно стать максимально незабываемым.