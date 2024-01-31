На крупнейшей птицефабрике в Техасе произошел мощный взрыв

Крупнейшая птицефабрика США в огне. На предприятии в Техасе произошел мощный взрыв, загорелись резервуары и производственные помещения. Информации о погибших или пострадавших пока нет. Чтобы работе машин скорой помощи ничего не мешало, местные власти выпустили строгое предупреждение населению - избегать района ЧП. По прогнозам пожарных служб, на борьбу с огнем потребуется несколько дней. Предположительной причиной взрыва называют теракт.