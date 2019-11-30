На Кубани потерпел крушение частный вертолет Robinson R66. Пилот погиб. Судно внезапно потеряло управление, упало и загорелось. Обстоятельства происшествия и личность жертвы устанавливаются. По предварительным данным, на месте падения вертолета пострадавших и разрушений нет. Кто является владельцем судна, пока неизвестно.