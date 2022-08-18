На Кубе при пожаре на нефтехранилище погибли 16 человек

Как минимум шестнадцать человек стали жертвами пожара на нефтехранилище в провинции Матансас на Кубе,сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.

По данным Минздрава страны, в результате происшествия 146 человек пострадали. Из них 16 погибли, 18 до сих пор находятся в больницах.

Как сообщалось ранее, пожар вспыхнул 5 августа в результате удара молнии в резервуар с нефтью. Позже огонь перекинулся еще на несколько резервуаров, также произошел взрыв.

К настоящему времени огонь потушен. Помощь кубинским пожарным оказали спасательные службы из Мексики и Венесуэлы.