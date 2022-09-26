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На Кубе легализуют однополые браки
Кубинцы проголосовали за новый Семейный кодекс, в том числе узаконивающий однополые браки, сообщаетРИА Новости со ссылкой на администрацию президента страны.
За кодекс проголосовали 66,87 % граждан, против - 33,13 %, приводит администрация итоги референдума, прошедшего на острове накануне. Кодекс признает однополые браки и распространяет на такие семьи право на усыновление.
Кроме того, предусматривается, что теперь дети могут быть усыновлены одним человеком или двумя людьми, будь они женаты или просто состоят в отношениях.
Кодекс также разрешает суррогатное материнство, но в бесплатной форме - речь о ситуациях, когда женщина хочет помочь паре, которая не может зачать ребенка.
Новый кодекс вступает в силу после его принятия на референдуме.
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