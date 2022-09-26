На Кубе легализуют однополые браки

Кубинцы проголосовали за новый Семейный кодекс, в том числе узаконивающий однополые браки, сообщаетРИА Новости со ссылкой на администрацию президента страны.

За кодекс проголосовали 66,87 % граждан, против - 33,13 %, приводит администрация итоги референдума, прошедшего на острове накануне. Кодекс признает однополые браки и распространяет на такие семьи право на усыновление.

Кроме того, предусматривается, что теперь дети могут быть усыновлены одним человеком или двумя людьми, будь они женаты или просто состоят в отношениях.

Кодекс также разрешает суррогатное материнство, но в бесплатной форме - речь о ситуациях, когда женщина хочет помочь паре, которая не может зачать ребенка.