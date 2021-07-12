На Кубе вспыхнули беспорядки

Умышленно обостряется обстановка на Кубе. Там на улицы вышли всего ничего - десятки агрессивных активистов с антиправительственными лозунгами и с американскими флагами. Они пытались собрать толпу, нападали на полицейских, громили автомобили и хотели прорваться к правительственным учреждениям.

Мэр Майами тут же призвал правительство США начать так называемую гуманитарную интервенцию на Кубу. Естественно, в этот же момент Байден заявил, что Америка поддерживает право кубинского народа на мирные протесты. Знакомые формулировки - не правда ли? Что это, если не очередная попытка Вашингтона устроить цветную революцию? Именно такой позиции придерживается официальная Гавана. На улицы уже вышли сторонники правительства. Массовые акции в поддержку властей прошли в крупнейших городах страны. Но это, скорее всего, уже никому ни на Западе, ни в США не важно.