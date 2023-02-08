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На Кубе зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Вспышку птичьего гриппа зарегистрировали на территории Гаваны, пишет БелТА.
О наличии птичьего гриппа официально объявлено Всемирной организации по охране здоровья животных после того, как вирус был обнаружен у диких птиц из зоологического сада Гаваны. Уже приняты санитарные меры по локализации, в том числе карантин и временное закрытие зоологического сада.
Власти Кубы рекомендуют жителям в случае гибели домашних или диких птиц немедленно сообщать об этом в ветеринарную службу.
Фото:pixabay.com
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