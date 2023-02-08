На Кубе зафиксировали вспышку птичьего гриппа

О наличии птичьего гриппа официально объявлено Всемирной организации по охране здоровья животных после того, как вирус был обнаружен у диких птиц из зоологического сада Гаваны. Уже приняты санитарные меры по локализации, в том числе карантин и временное закрытие зоологического сада.