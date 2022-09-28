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На Кубу обрушился сильнейший ураган, скорость ветра превышала 200 км/ч

Мощный ураган "Иэн" обрушился на Кубу. Он стал самым сильным циклоном, с которым западная часть острова встречалась с 2008 года.

Скорость порывов ветра превышала 200 километров в час. Стихия валила деревья, обрывала линии электропередачи. Многие населенные пункты оказались затоплены. Из-за непогоды вся страна осталась без света.

Власти работают над устранением проблемы.

Фото: pixabay.com

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