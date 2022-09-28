3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На Кубу обрушился сильнейший ураган, скорость ветра превышала 200 км/ч
Мощный ураган "Иэн" обрушился на Кубу. Он стал самым сильным циклоном, с которым западная часть острова встречалась с 2008 года.
Скорость порывов ветра превышала 200 километров в час. Стихия валила деревья, обрывала линии электропередачи. Многие населенные пункты оказались затоплены. Из-за непогоды вся страна осталась без света.
Власти работают над устранением проблемы.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов