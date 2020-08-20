На курортах Греции введен запрет на вечеринки

В Греции на популярных курортах отменяют все дискотеки и вечеринки. Причина в резком росте новых заболевших коронавирусом. Ограничения касаются всех массовых мероприятий и вступают в силу с завтрашнего дня.



А тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности введения повторного карантина, так как он нанесет непоправимый ущерб экономике страны. Макрон отметил, что ограничения в случае вспышек инфекции возможны лишь на локальном уровне.



