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На курортах Греции введен запрет на вечеринки

В Греции на популярных курортах отменяют все дискотеки и вечеринки. Причина в резком росте новых заболевших коронавирусом. Ограничения касаются всех массовых мероприятий и вступают в силу с завтрашнего дня.

А тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности введения повторного карантина, так как он нанесет непоправимый ущерб экономике страны. Макрон отметил, что ограничения в случае вспышек инфекции возможны лишь на локальном уровне.

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