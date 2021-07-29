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На курорте Мармарис из-за вспыхнувшего лесного пожара эвакуируют туристов из отелей
На популярном турецком курорте Мармарис началась эвакуация отелей из-за мощных лесных пожаров. Власти города прибегли к вынужденной мере, поскольку есть риск, что для многочисленных туристов огонь из фоновой картинки вот-вот превратится в реальную угрозу жизни. До сих пор за помощью никто из иностранцев не обращался. Напротив, туристы охотно делятся фото в соцсетях на фоне дыма.
Крупнейшие за 30 лет лесные пожары в Турции
Нынешние лесные пожары в Турции стали крупнейшими за 30 лет. В провинции Анталья погибли уже три человека, сообщается о шести десятках пострадавших. Эвакуированы десятки населенных пунктов.
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