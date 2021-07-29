На курорте Мармарис из-за вспыхнувшего лесного пожара эвакуируют туристов из отелей

На популярном турецком курорте Мармарис началась эвакуация отелей из-за мощных лесных пожаров. Власти города прибегли к вынужденной мере, поскольку есть риск, что для многочисленных туристов огонь из фоновой картинки вот-вот превратится в реальную угрозу жизни. До сих пор за помощью никто из иностранцев не обращался. Напротив, туристы охотно делятся фото в соцсетях на фоне дыма.