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На Лампедузе число беженцев превысило число местных жителей

Беспорядки на итальянском острове Лампедуза, где число прибывших нелегальных беженцев превысило количество местных жителей: за два дня на остров высадилось более 7 тысяч переселенцев из Северной Африки.

Потасовки вспыхнули во время распределения еды в центре временного размещения, который рассчитан на 400 мест и критически переполнен. Сотни мигрантов требуют немедленной перевозки их в другие места, для их сдерживания полиция применяет силу.

Люди бегут преимущественно из Ливии - из-за мощных наводнений там погибли уже около 10 тысяч человек.

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