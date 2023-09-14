На Лампедузе число беженцев превысило число местных жителей

Беспорядки на итальянском острове Лампедуза, где число прибывших нелегальных беженцев превысило количество местных жителей: за два дня на остров высадилось более 7 тысяч переселенцев из Северной Африки.

Потасовки вспыхнули во время распределения еды в центре временного размещения, который рассчитан на 400 мест и критически переполнен. Сотни мигрантов требуют немедленной перевозки их в другие места, для их сдерживания полиция применяет силу.