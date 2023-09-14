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На Лампедузе число беженцев превысило число местных жителей
Беспорядки на итальянском острове Лампедуза, где число прибывших нелегальных беженцев превысило количество местных жителей: за два дня на остров высадилось более 7 тысяч переселенцев из Северной Африки.
Потасовки вспыхнули во время распределения еды в центре временного размещения, который рассчитан на 400 мест и критически переполнен. Сотни мигрантов требуют немедленной перевозки их в другие места, для их сдерживания полиция применяет силу.
Люди бегут преимущественно из Ливии - из-за мощных наводнений там погибли уже около 10 тысяч человек.
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