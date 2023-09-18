На Лампедузе мигрантов стало больше, чем жителей острова

Кризис на итальянском острове Лампедуза. Сюда продолжают прибывать морем беженцы. Их уже около 9 тысяч, это больше чем коренных жителей острова. Вспыхивают беспорядки. Мигранты из Африки требуют еду, крышу над головой и добиваются отправки на материк.