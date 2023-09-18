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На Лампедузе мигрантов стало больше, чем жителей острова

Кризис на итальянском острове Лампедуза. Сюда продолжают прибывать морем беженцы. Их уже около 9 тысяч, это больше чем коренных жителей острова. Вспыхивают беспорядки. Мигранты из Африки требуют еду, крышу над головой и добиваются отправки на материк.

Остров посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Италии Мелони, которая потребовала ввести военно-морскую блокаду африканского побережья. Урсула фон дер Ляйен напротив призвала европейские государства "принять и приветствовать африканских гостей".

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