На лайнере Diamond Princess снят карантин

Карантин на круизном лайнереDiamond Princessснят. Люди, которые еще не покинули судно,начали сходить на берег. Ранее было принято решение эвакуировать всех пенсионеров, так как они наиболее подвержены заражению Ковид-19. Напомним, Diamond Princess находился на карантине с 3 февраля

в порту японского города Йокогама после того, как коронавирус нашли у одного из пассажиров. Из 3700 человек заболели более полутысячи.

