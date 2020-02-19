3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На лайнере Diamond Princess снят карантин
Карантин на круизном лайнереDiamond Princessснят. Люди, которые еще не покинули судно,начали сходить на берег. Ранее было принято решение эвакуировать всех пенсионеров, так как они наиболее подвержены заражению Ковид-19. Напомним, Diamond Princess находился на карантине с 3 февраля
в порту японского города Йокогама после того, как коронавирус нашли у одного из пассажиров. Из 3700 человек заболели более полутысячи.
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2004
Cегодня в полночь начнет действовать временный запрет на въезд в Россию для граждан Китая. Это касается всех типов поездок, в том числе деловых. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РоссииМихаил Мишустин. Тем временем число жертв Ковид-19в Китае превысило две тысячи. Зараженных - свыше 74 тысяч. Согласно исследованиям китайских ученых,среди жертв новой пневмонии в основном пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов