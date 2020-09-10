На Лесбосе объявили режим чрезвычайной ситуации

Четырехмесячное чрезвычайное положение объявлено на греческом острове Лесбос в связи с пожарами в лагере мигрантов. Напомним, он сгорел дотла вчера утром, а вечером там снова зафиксировали очаги возгорания. В правительстве Греции называют произошедшее поджогом и считают, что палатки подожгли сами мигранты, недовольные условиями содержания. Мигрантский лагерь давно был сильно переполнен: вместо положенных 2 000 там содержали 13 000 беженцев. Сейчас к берегам Лесбоса направлены паромы, они будут временным пристанищем хотя бы для части нелегалов.



