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На Лесбосе объявили режим чрезвычайной ситуации
Четырехмесячное чрезвычайное положение объявлено на греческом острове Лесбос в связи с пожарами в лагере мигрантов. Напомним, он сгорел дотла вчера утром, а вечером там снова зафиксировали очаги возгорания. В правительстве Греции называют произошедшее поджогом и считают, что палатки подожгли сами мигранты, недовольные условиями содержания. Мигрантский лагерь давно был сильно переполнен: вместо положенных 2 000 там содержали 13 000 беженцев. Сейчас к берегам Лесбоса направлены паромы, они будут временным пристанищем хотя бы для части нелегалов.
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