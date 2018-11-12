На лесном пожаре в Калифорнии 228 человек пропали без вести, 31 погиб

В Калифорнии растет количество жертв лесных пожаров. Погибших уже 31. 228 человек пропали без вести. Со стихией борются и на юге, и на севере штата. Пылает почти 50 000 гектаров. Огонь с четверга уничтожил тысячи домов. Почти полностью выгорело несколько городков. Свое жилье были вынуждены покинуть более 300 000 человек. В пунктах временного размещения не хватает продуктов и воды.