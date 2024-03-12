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На летевшем из Сиднея в Окленд самолете Boeing произошло ЧП, десятки пассажиров пострадали

На борту самолета Boeing, летевшего из Сиднея в Окленд, произошло ЧП - десятки пассажиров получили травмы в результате (как мягко назвали происшествие в западных СМИ) сильного толчка. Некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация.

Причина инцидента осталась неизвестной.

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