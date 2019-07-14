На Луизиану обрушился шторм "Барри"

Ураган шел со стороны Мексиканского залива, однако, к счастью, достигнув берега, "Барри" немного ослаб до тропического шторма. В штате идут сильные дожди, порывы ветра достигают 120 километров в час. Велика угроза серьезных наводнений. Жителей из прибрежных районов экстренно эвакуируют.





