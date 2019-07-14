ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На Луизиану обрушился шторм "Барри"

Ураган шел со стороны Мексиканского залива, однако, к счастью, достигнув берега, "Барри" немного ослаб до тропического шторма. В штате идут сильные дожди, порывы ветра достигают 120 километров в час. Велика угроза серьезных наводнений. Жителей из прибрежных районов экстренно эвакуируют.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все