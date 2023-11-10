3.71 BYN
На Манхэттене скандировали "Свободу Палестине", BlackRock показали имена погибших палестинских детей
Ближневосточный конфликт остается триггером протестных настроений по всему миру. На этот раз под ударом оказался Нью-Йорк. Несколько тысяч человек собрались в центре города на акцию в поддержку прекращения огня в секторе Газа. Демонстранты вышли на проезжую часть одной из улиц на Манхэттене, скандируя: "Свободу Палестине". А чуть позже проникли в здание, где находится редакция газеты The New York Times. Толпа заняла вестибюль и выкрикивала антиизраильские лозунги, а затем были зачитаны имена жителей Газы, убитых Израилем, начиная с самого младшего.
Досталось и штаб-квартире крупнейшего в мире инвестфонда BlackRock, которому народная молва приписывает, что на самом деле он управляет всем миром и разжигает все войны. Демонстранты растянули транспарант с именами тысяч погибших в Газе палестинских детей.