На Манхэттене скандировали "Свободу Палестине", BlackRock показали имена погибших палестинских детей

Ближневосточный конфликт остается триггером протестных настроений по всему миру. На этот раз под ударом оказался Нью-Йорк. Несколько тысяч человек собрались в центре города на акцию в поддержку прекращения огня в секторе Газа. Демонстранты вышли на проезжую часть одной из улиц на Манхэттене, скандируя: "Свободу Палестине". А чуть позже проникли в здание, где находится редакция газеты The New York Times. Толпа заняла вестибюль и выкрикивала антиизраильские лозунги, а затем были зачитаны имена жителей Газы, убитых Израилем, начиная с самого младшего.