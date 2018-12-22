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На Марсе обнаружено гигантское озеро замерзшей воды

На сайте Европейского космического агентства опубликован снимок заполненного льдом кратера Королева. Снимок прислала межпланетная станция «Марс Экспресс». В кратере, по предварительным оценкам, содержится более двух тысяч кубических километров водяного льда. К слову, этим летом этот же аппарат обнаружил озеро жидкой воды под полярным льдом на южном полюсе планеты.

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