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На Мекку обрушились ливни и шквалистый ветер - людей сбивает с ног, машины тонут в потоках воды
Буйство стихии в Саудовской Аравии. На Мекку обрушились редкие для этого региона ливни и шквалистый ветер. Он сбивает людей с ног, машины тонут в непрекращающихся потоках воды, а улицы стали походить на больше реки.
Фото: pixabay.com
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