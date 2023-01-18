3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На месте авиакатастрофы в Броварах завершились поисково-спасательные работы
Поисково-спасательные работы в Броварах, где возле детского садаупал вертолет, завершились, сообщает БелТА со ссылкой на информационное агентство УНН.
По уточненным данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, всего в результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок, еще 25 человек пострадали, включая 11 детей.
18 января в Броварах Киевской области рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Известно, что на борту потерпевшего крушение воздушного судна находился министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, все трое погибли.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов