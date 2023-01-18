На месте авиакатастрофы в Броварах завершились поисково-спасательные работы

Поисково-спасательные работы в Броварах, где возле детского садаупал вертолет, завершились, сообщает БелТА со ссылкой на информационное агентство УНН.

По уточненным данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, всего в результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок, еще 25 человек пострадали, включая 11 детей.