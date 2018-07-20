ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На месте ЧП в Миссури продолжается поисковая операция

Из-за штормовой погоды там перевернулась прогулочная лодка с 30 пассажирами. Погибли 11 человек. Живыми пока нашли только семерых. В лодке находилось много детей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все