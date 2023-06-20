На месте крушения "Титаника" пропал батискаф с туристами

В Атлантическом океане ведутся поиски подводного аппарата с туристами. Они направлялись к месту, где затонул пассажирский лайнер "Титаник". Точное количество людей неизвестно. Обычно в группе пять человек - как правило, это пилот, трое туристов и гид.

Связь с субмариной пропала в воскресенье утром. К тому моменту погружение продолжалось в течение часа 45 минут.