На месте памятника воинам-освободителям в Риге появится парк

Власти Риги решили окончательно избавиться от памятника воинам-освободителям. Советский мемориал, куда тысячи горожан приносят цветы на 9 Мая, хотят заменить городским парком. От композиции не оставят ни одной части, поскольку они, как заявил мэр города, не представляют художественной ценности.



При этом демонтаж и возведение парка может обойтись более чем в 2 миллиона евро. Какая компания будет сносить памятник и когда именно это произойдет, пока неизвестно.