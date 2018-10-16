На месте захвата заложников в Кельне найден паспорт на имя гражданина Сирии

Полиция полагает, что он принадлежит экстремисту. Владелец документа имел право находиться в ФРГ до середины 2021 года. Известно, что нападавший кричал, что является участником "Исламского государства" и требовал доставить его в Сирию. У преступника были с собой газовые баллончики. Его задержали, а заложницу освободили.