На местных выборах в Польше зарегистрировано 212 правонарушений и 7 преступлений

В Польше сегодня проходят местные выборы. И все не так гладко. Выявлено 212 правонарушений и 7 преступлений, в том числе нарушение свободы голоса или уничтожение имущества, сообщили в национальной избирательной комиссии. Так, в Люблинском воеводстве за 4 банки пива и шоколадку мужчина попросил свою знакомую проголосовать за его партнера в муниципальный совет. Его задержали и заключили под стражу. В комиссии также упомянули инциденты, связанные с алкоголем. В двух городах люди из избирательных комиссий оказались пьяными. Напомним, сегодня избираются мэры городов, а также члены муниципальных советов и провинциальных ассамблей. Электоральная кампания проходит на фоне фермерских протестов и недовольства поляков снижением уровня жизни.