На Международной космической станции скоро появится отель для роботов

На самой МКС скоро появится отель для роботов. Его установят снаружи станции, чтобы инструменты, которые редко используют, не занимали место внутри. Первыми "постояльцами" станут два внешних робота-локатора, способные найти утечки аммиака в системе охлаждения. Кстати, в космосе они должны провести 12 часов, прежде чем их можно использовать. Поэтому их переселение на оболочку МКС значительно ускорит поиск утечек.