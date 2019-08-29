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На Международной космической станции включилась аварийная сигнализация

Как уточнили в Роскосмосе, сигнал тревоги сработал в американском сегменте МКС. Сирена зазвучала из-за повышения уровня кислорода в российском модуле "Звезда". Экипаж принял все необходимые меры в связи с произошедшим. Угрозы безопасности космонавтов и станции нет. Напомним, на МКС находятся 6 человек: 2 россиянина, 3 американца и итальянец.

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