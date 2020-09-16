На мировом рынке автомобилей ожидается резкий скачок продаж

Произойдет это до 2023 года, по мнению аналитиков рейтингового агентства Moody's. Отметим, их прогноз мирового авторынка улучшился с негативного на стабильный из-за восстановления полноценной работы большинства автопроизводителей. Напомним, серьезные проблемы у отрасли возникли весной из-за режима самоизоляции, который действовал во многих странах и ухудшался мировым экономическим кризисом. Сегодня аналитики Moody's уверены - автопроизводители выбрали правильный путь развития, поэтому им будет довольно легко вернуться к докризисным показателям выпуска и былым объемам автопродаж на мировом рынке.



