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На мировом рынке автомобилей ожидается резкий скачок продаж
Произойдет это до 2023 года, по мнению аналитиков рейтингового агентства Moody's. Отметим, их прогноз мирового авторынка улучшился с негативного на стабильный из-за восстановления полноценной работы большинства автопроизводителей. Напомним, серьезные проблемы у отрасли возникли весной из-за режима самоизоляции, который действовал во многих странах и ухудшался мировым экономическим кризисом. Сегодня аналитики Moody's уверены - автопроизводители выбрали правильный путь развития, поэтому им будет довольно легко вернуться к докризисным показателям выпуска и былым объемам автопродаж на мировом рынке.
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