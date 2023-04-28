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На митинге против НАТО в Кишиневе порвали и облили красной краской флаг альянса
Антивоенные митинги охватили Кишинев. Люди вышли на улицы, протестуя против НАТО.
У офиса информационного центра альянса участники акции порвали флаг организации и облили его красной краской. Как пояснили манифестанты, это символизирует кровь, пролитую НАТО на Сербию, Афганистан, Югославию и другие страны.
Премьер Молдовы тоже устроил своеобразный перформанс - он решил пообщаться с населением во время своего визита в городОргеев. Один из пенсионеров пожаловался на высокие цены на энергоресурсы. Глава кабмина в ответ заявил, что у пожилого человека не все в порядке с арифметикой. И все его жалобы надо перепроверить с калькулятором. Вот такое общение с народом.
Ранее премьеротметился заявлением о том, что всех, кто наденет георгиевскую ленточку 9 мая, ждет штраф.
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