На митинге в Ереване начались задержания

Очередной массовый митингпроходит в эти минуты в Армении. Требующие отставки премьера страны НиколыПашиняна огромной колонной прошли по центральным улицам и теперь заполонилиглавную площадь столицы. Здесь здание правительства по периметру оцепленонарядами полиции. Демонстранты не дают депутатам проехать к парламенту. Ихмашины закидывают яйцами. Полиция задержала 8 человек. Ранее Пашинян заявил,что готов уйти в отставку в результате решения народа. По его словам,необходимо провести внеочередные парламентские выборы.