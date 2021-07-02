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На МКС доставили оборудование для съемки первого фильма в космосе

Когда невозможное возможно. Грузовой корабль "Прогресс МС-172 доставил на МКСоборудование для съемок фильма "Вызов", который станет первой художественной картиной, снятой в космосе. На борту корабля более 100 килограммов оборудования для экспериментов. Груз направлен для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов.


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