На МКС доставили оборудование для съемки первого фильма в космосе

Когда невозможное возможно. Грузовой корабль "Прогресс МС-172 доставил на МКСоборудование для съемок фильма "Вызов", который станет первой художественной картиной, снятой в космосе. На борту корабля более 100 килограммов оборудования для экспериментов. Груз направлен для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов.