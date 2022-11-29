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Молдова переживает острый энергетический кризис
В начале ноября цены на электричество в Молдове были повышены наполовину, а теперь власти намерены их поднять еще на 30 %. При этом попытки восполнить энергодефицит оказались тщетными.
Румыния вместо поставок дешевого электричества увеличила цены на 40 % и ограничила объемы. Вдобавок на Молдове по непонятным причинам отражаются украинские отключения. Внятных объяснений этому власти не дают, но, как заявляет местная оппозиция, речь идет о коррупционных схемах: покупают у румын втридорога, но получают дешевое электричество от восточных соседей, а у тех внезапно у самих начались перебои.
Скандалу, однако, разгореться вряд ли позволят: в Молдове на должность главы Антикоррупционной прокуратуры назначили гражданку США Веронику Драгалин. Как ожидается, она не позволит беспокоить претензиями проамериканского президента Санду и ее сподвижников.
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