Молдова переживает острый энергетический кризис

В начале ноября цены на электричество в Молдове были повышены наполовину, а теперь власти намерены их поднять еще на 30 %. При этом попытки восполнить энергодефицит оказались тщетными.

Румыния вместо поставок дешевого электричества увеличила цены на 40 % и ограничила объемы. Вдобавок на Молдове по непонятным причинам отражаются украинские отключения. Внятных объяснений этому власти не дают, но, как заявляет местная оппозиция, речь идет о коррупционных схемах: покупают у румын втридорога, но получают дешевое электричество от восточных соседей, а у тех внезапно у самих начались перебои.