Сегодня на монументе "Родина-мать" в Киеве начнут устанавливать украинский герб. Но и этого оказалось мало. Захотели декоммунизировать еще и советские звезды на скульптуре. С таким предложением выступил украинский скульптор, который работал над изображением украинского герба для статуи. Он заявил, что звезды на мече надо заменить на "орнаменты времен князя Владимира". С такими темпами не удивимся, что переименованный в "Украину-мать" монумент со временем вообще снесут, признав его полностью советским пережитком.