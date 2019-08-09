На Москву накануне обрушился мощный атлантический шторм

Впервые в Москве прервали телевещание для экстренного оповещения населения об угрозе. Жителей попросили не покидать дома - в городе продолжает действовать оранжевый уровень опасности. Всю минувшую ночь в Москве шли ливни. Подтоплены улицы и магистрали. Столичные аэропорты отменили более 3 десятков рейсов. В расписании задержки.



Циклон затопил и Санкт-Петербург. В озеро превратилось взлетное поле в аэропорту Пулково, а переходы и фойе метро - в реки. Затруднено движение по некоторым трассам. Аварийные бригады едва успевают откачивать воду с улиц.