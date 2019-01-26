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На Москву обрушился снегопад. Отменены более 130 авиарейсов

На Москву обрушился снегопад. Аэрофлот отменил из-за непогоды более 130 авиарейсов, еще 170 перенесено. Вылеты могут задерживаться на несколько часов, предупреждают в Шереметьево. Отмены затронули и белорусское направление. Не состоятся вечерние рейсы из Минска в Шереметьево и из российской столицы в Беларусь. В "Аэрофлоте" заверили, что пассажиры будут оповещены заранее обо всех изменениях. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым. По прогнозам синоптиков, в Москве ожидается не менее 20 мм осадков.

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