На мусульманском кладбище в польских Болониках прошли похороны неродившегося сирийского младенца

Создавая жесткие препятствия для беженцев на пути в ЕС, польские силовики зачастую лишают их самого главного права - права на жизнь. Накануне на мусульманском кладбище в польских Болониках прошла траурная церемония. Хоронили ребенка сирийских беженцев - его мать две недели назад была задержана польской полицией. Она долго скиталась по лесам и совсем обессилела. Женщину доставили в местную больницу, где у нее случился выкидыш. Плод был на 27-й неделе развития.



Местный имам пояснил, что, согласно учению ислама, этот ребенок был человеком, поэтому похоронные церемонии проводятся так же, как и в случаес любымдругим человеком,умершим после рождения. На данный момент мать ребенка остается в тяжелом состоянии в польской больнице, а отец с другими пятью детьми пары находится в центре для мигрантов в Белостоке.