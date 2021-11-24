3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На мусульманском кладбище в польских Болониках прошли похороны неродившегося сирийского младенца
Создавая жесткие препятствия для беженцев на пути в ЕС, польские силовики зачастую лишают их самого главного права - права на жизнь. Накануне на мусульманском кладбище в польских Болониках прошла траурная церемония. Хоронили ребенка сирийских беженцев - его мать две недели назад была задержана польской полицией. Она долго скиталась по лесам и совсем обессилела. Женщину доставили в местную больницу, где у нее случился выкидыш. Плод был на 27-й неделе развития.
Местный имам пояснил, что, согласно учению ислама, этот ребенок был человеком, поэтому похоронные церемонии проводятся так же, как и в случаес любымдругим человеком,умершим после рождения. На данный момент мать ребенка остается в тяжелом состоянии в польской больнице, а отец с другими пятью детьми пары находится в центре для мигрантов в Белостоке.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все