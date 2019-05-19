На неделе мир наблюдал за новым витком торговой войны США и Китая и подсчитывал, во что это выльется бизнесу. Казалось бы, все шло к соглашению, в котором заинтересованы обе стороны. Но только, видимо, казалось.



США, похоже, решили вновь играть в своем репертуаре. Вашингтон щедро обложил Китай новыми пошлинами. До 25% на продукцию суммой 200 миллиардов долларов. В ближайших планах - 300 миллиардов. В Поднебесной напомнили, что излюбленный метод в виде пошлин не так уж оригинален и доступен со всех сторон океана.





С 1 июня КНР вводит ограничения на американские товары объемом в 60 миллиардов долларов

С 1 июня КНР вводит ограничения на американские товары объемом в 60 миллиардов долларов - какой привет, такой ответ. А ведь китайские бизнесмены тоже хотели бы жить на Манхеттене. А лучше - работать! Самые шикарные офисы знаменитого района Нью-Йорка уже давно принадлежат представителям Поднебесной.

Китайская "Фойсан Интернешнл" в свое время, выкупила небоскреб "Чейз Манхеттен Плаза" рядом с Уолл-стрит. Крах однополярности в отдельно взятом деловом центре, а что же в мире?

Мария Петрашко

знает детали.

"Будет только хуже!" - заявил в понедельник президент США Дональд Трамп на своей "твиттер-странице", предостерегая Китай от ответных санкций на его санкции и введение пошлин на американские товары. Но только ли Китаю станет хуже? Еще к прошлым выборам хозяин Белого дома обещал усмирить экономический темп Поднебесной. Сделать Америку снова великой, вернуть производство и рабочие места на свои места. В Америку. Громкие заявления подействовали на избирателей, словно волшебная палочка. К грядущим президентским выборам США 2020 года обещания вышли на новый уровень: "Сохраним Америку великой!". Вот только великой в понимании команды Трампа она была еще в те времена, когда Китай не претендовал на звание сверхдержавы. Поможет ли торговая война с КНР и очередная порция пошлин воплотить грандиозные однополярные планы в жизнь?

Обвинения Китая в нарушении прав на интеллектуальную собственность и незаконных поставках технологий Ирану, сюда же киберугрозы, - это не просто завораживающая декорация для будущего американского избирателя, но и подходящий повод для начала торговой войны.

Вывезти производство из Поднебесной назад в США можно. Но вывезти технологии уже не получится.

Сегодня Китай - не просто рабочие руки, воплощающие в жизнь американские разработки. Сегодня Китай - это 1 экономика мира по паритету покупательной способности по данным МВФ и Всемирного банка. И это не чудо, это хайтек. Пьедестал покорен во многом благодаря высоким технологиям. И успеху в Пекине обязаны своему же правительству - никак не Вашингтону. Выгодные государственные программы и кредиты помогли ворваться на западный рынок крупным компаниям. Не оставляет шансов затормозить экономический рост и общая стратегия научно-технического развития Поднебесной. И план под кодовым названием "Сделано в Китае", суть которого именно в переходе от экспансии количества к экспансии качества.

Санкционный рикошет - задел и не самых высокотехнологичных американских фермеров. Аграрии в долгах и без китайских шелков. Их урожаи остаются на западных полях. Помня о цифрах ущерба от сокращения экспорта, что в годовом выражении составило $40 миллиардов, немудрено вспомнить и о соседях. Жить дружно и без пошлин на сталь и алюминий из Канады и Мексики. Тем более, если это предотвратит ввоз китайской стали в США с территории соседних стран. И рекордные почти 3 миллиона тонн экспортного алюминия Китая возможно так и останутся в статистике 2018-го года.

Фундамент оборонительных укреплений в финансовой войне - финансовый сектор. Китайский фундамент в виде валютных резервов более чем в 3 триллиона долларов на зависть прочный. В унисон растет и влияние КНР. Что Поднебесная действительно подсмотрела у США, так это тактику экономической "помощи". Но и тут с азиатским колоритом. Креативный способ "раздать" американские доллары, когда основным ресурсом импорта КНР является нефть, привязанная к устойчивому курсу золота - выдавать кредиты "нуждающимся странам".

Китай предлагает помочь азиатскому региону в экономическом развитии под ключ.

Щедрая китайская душа предлагает помочь азиатскому региону в экономическом развитии под ключ. Строит свои предприятия, делится рабочей силой. В Африке активно ведет добычу алмазов. Правда, ВВП подопечных стран растет непропорционально. А торговая война США и Китая работает по принципу домино для Юго-Восточной Азии. 40% китайского экспорта - комплектующие. Сокращение продаж КНР сократит и закупки компонентов у соседей. Можно ли спокойно наблюдать за такой цепочкой экономического развития из Белого дома?

Сложные отношения не так просто разорвать, да и развод никто не даст. И арест фин.директора Huawei, и болезненный для Китая указ Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании для Штатов не панацея. Товарооборот между странами в 2018-м составил более 630 миллиардов долларов. Несмотря на пошлины и торговую войну экспорт китайских товаров, в США вырос на 11,3%. Чего не скажешь про импорт из США, который увеличился всего на семь десятых процента.