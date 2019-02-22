На Неделе моды в Милане прошел последний показ Fendi, созданный Карлом Лагерфельдом

Знаменитый дизайнер скончался за несколько дней до шоу. Главным модельером Fendi Карл Лагерфельд был более полувека. В коллекции нового сезона - классические двубортные пиджаки, широкие брюки, лакированные пальто, полупрозрачные платья и блузы. Все в кремовой и песочной палитре с добавлением желтого, бирюзового и черного. После показа зрителей ждала небольшая видеопрезентация.