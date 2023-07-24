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На неделе с 17 по 23 июля Польша вывозила беженцев на границу с Беларусью три раза

Польские службы продолжают вывозить беженцев на границу. По информации Госпогранкомитета Беларуси за прошлую неделю с помощью камер наблюдения было зафиксировано три подобных факта.

Во всех случаях польские силовики выбрасывали людей ночью. В общей сложности военнослужащие сопредельной стороны доставили к заграждению, установленному на границе с Беларусью, семерых беженцев. Беженцев заставили перейти на нашу территорию через калитку, предназначенную якобы для животных.

Увы, но бесчеловечное отношение к иностранцам вошло в практику польских властей. Подобные противоречащие международному праву действия не находят осуждения со стороны ЕС и демонстрируют истинное отношение так называемого цивилизованного мира к правам беженцев.

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