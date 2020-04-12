На неделе Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах.



США и партнеры тем самым наделяются правом добывать в космосе полезные ископаемые. Еще в 2017 году Трамп подписал директиву о возобновлении лунной программы. Тогда СМИ цитировали слова американского лидера: "Любыми средствами вернуть людей на Луну".



И вот теперь продолжение риторики. Оказывается, США не считают космос всеобщим достоянием. Мощный ход, если учитывать приближение очередных выборов. Ну, а если добавить к этому 50-летие миссии "Аполлон-13", то актуализация в Штатах темы освоения других планет становится совсем понятной. Сюжет Татьяны Волковой.





Провал, ставший триумфом

Миссия "Аполллон-13" должна была ознаменоваться третьей успешной высадкой американских астронавтов на Луну. Вместо этого она стала самым успешным провалом в истории космонавтики. Все пошло не по плану задолго до старта - из-за состояния здоровья командира всю команду заменили экипажем "Аполлона-14". А за несколько дней до полета одного из участников пришлось отстранить, также по медицинским соображениям, в результате место пилота командного модуля занял Джон Суайгерт. Как и пилот лунного модуля Фред Хейз, он был новичком в космосе. Опытным астронавтом был только командир корабля - Джеймс Ловелл. Еще до старта некоторые усматривали дурное предзнаменование в самом названии миссии, но члены экипажа решили не поддаваться суевериям.

Миссия "Аполлон-13" стартовала 11 апреля.

Перед полетом я получал письма о том, что номер 13 - несчастливый. Я не был суеверным и не думал о таких вещах. Хотя, наверное, следовало".

Астронавтов не смутило и время старта - корабль отправился в космос в 13 часов 13 минут 11 апреля 1970 года. Первые два дня все шло хорошо, а на третий - и это случилось 13 апреля - произошла авария - из-за неисправной проводки взорвался бак с кислородом. Через 130 минут давление в баке упало до нуля, и в командном модуле не осталось ни воды, ни энергии. И все это в 320 тысячах километрах от Земли. Именно тогда Суайгерт передал в эфир фразу, которая в несколько измененном виде вошла в историю: "Хьюстон, у нас здесь проблема".

Выход был один: выключение командного модуля и использование лунного модуля в качестве "спасательной шлюпки". Операция прошла успешно - весь экипаж перешел в лунный модуль. Дальше стали решать, как вернуть корабль на Землю.

Астронавтов ждала тяжелая дорога домой: в лунном модуле все ресурсы были ограничены, самым критичным оказался запас пресной воды. Чтобы сберечь энергию, пришлось понизить температуру и терпеть духоту из-за накопления углекислоты.

Джеймс Ловелл, астронавт, участник миссии "Аполлон-13":

"Мы знали, что попали в сложную ситуацию. Но мы не представляли, насколько она была серьезной".

На Земле тем временем работали десятки лучших специалистов НАСА. Одни занимались ресурсами модуля, другие корректировали траекторию движения корабля. Было решено направить "Аполлон" вокруг Луны. Экстренная ситуация заставила всех выложиться максимально - то, что обычно занимает недели сложных расчетов, в этот раз сделали меньше чем за сутки. Астронавтам понадобилось решать возникшие технические проблемы, к примеру, фильтры для системы очистки воздуха делали из подручных средств, следуя инструкции, спешно разработанной в НАСА. Заново запустили командный модуль, провели отстыковку поврежденного служебного отсека. И, наконец, 17 апреля, после тревожных 5 дней, 22 часов и 54 минут в космосе экипаж благополучно приземлился на землю. Экипаж "Аполлона" встречали как героев.

Ричард Никсон, президент США (1969 -1974):

"То, что сделали эти астронавты, а также команда на Земле, вдохновляет всех нас. То, как люди ведут себя в тяжелой ситуации, определяет их истинное величие".



"Аполлон-13" стал единственным из летавших к Луне пилотируемых кораблей, на котором произошла серьезная авария.

По странному совпадению, именно сейчас, к юбилею этого триумфального провала, взор Америки вновь обратился к спутнику Земли. Спустя полвека Президент США Дональд Трамп подписал указ о поддержке коммерческого освоения Луны и о непризнании США космического пространства в качестве достояния всего человечества. При этом до сих пор небесные тела рассматривали именно так - согласно резолюции ООН от 1979 года. Документ служит почвой для освоения и добычи лунных полезных ископаемых - в первую очередь гелия-3, способного обеспечить энергией в неограниченных количествах. Роскосмос, который готовит собственную миссию на Луну, уже назвал планы Трампа агрессивными. Сейчас, когда технологии позволили человечеству вплотную приблизиться к колонизации спутника Земли, США вновь решили возглавить космическую гонку - уже не ради престижа страны и не ради науки. Ради коммерческих интересов корпораций.

"Аполлон-13", хотя и не выполнил свою первоначальную миссию, все же увенчался успехом, объединив жителей и Соединенных Штатов, и всего мира, которые наблюдали за этой космической программой. Это прекрасный пример того, как люди могут победить даже в самой катастрофической ситуации.