Удивительная история с мэром Даугавпилса получила продолжение

"Я с пониманием оцениваю политическую повестку дня министра в предвыборный период. К сожалению, мне сложно представить, какой именно закон или правовую норму я не выполнил, чтобы министр имел бы право меня в чем-то упрекнуть и запросить пояснения, действуя в рамках своей компетенции институционального надзора! Сложившаяся ситуация, скорее, сфера Министерства иностранных дел Латвии". На странице в Facebook у него появился новый пост. Градоначальник ответил на требование предоставить объяснение о своем участии в мероприятии Генерального консульства Беларуси. Напомним, вопль возмущения исходил почему-то от министра защиты среды и регионального развития. Вот как спокойно ответил Андрей Элксниньш

Напомним, мэр латвийского города имел неосторожность посетить прием по случаю Дня Независимости Беларуси. Был он там не один, среди гостей присутствовал даже украинский дипломат, но досталось именно городскому голове. Он стал объектом травли со стороны латвийской прессы, которая обвинила его в предательстве интересов Латвии и нанесении ущерба национальной безопасности. Однако вот незадача - в соцсетях градоначальник получил массовую поддержку пользователей.

"Какой-то абсурд!!! У нас очень много жителей белорусов, приехавших на стройки Латвии, много семей, где половина родственников в Беларуси, мирные люди мирных профессий, в основном строительных, далеких от политики! Но сейчас всех втягивают в политику, и, получается, люди должны ненавидеть своих родственников, как и на Украине! Это демократия? Или это такие западные ценности?





Демократия по-латвийски под диктовку Байдена.

"Наступили годы репрессий? Не может быть, у нас демократическое государство. Не волнуйтесь Андрей! Вы правы! И все на Вашей стороне".