Обратим внимание на страну, которая не так давно резко сменила свой геополитический курс. Последствия украинского разворота с переворотом на этой неделе обсуждают по поводу: наши южные соседи отметили 30-летие независимости.

В Киеве по случаю праздника прошел митинг с парадом. С важной датой в истории страны украинский народ поздравил Президент Беларуси. Глава государства выразил надежду, что нашим державам удастся сохранить взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества. Впрочем, у самих украинцев не много поводов для радости, ведь неутешительные итоги 30-летия стали следствием многочисленных управленческих ошибок и стремления играть в чужие геополитические игры.

Статистика довольно безрадостна. Страна потеряла 7 % территории и три четверти своей промышленности. Фактическими владельцами украинских ресурсов стали олигархи с иностранцами. Утрачен практически весь научно-технический потенциал. Крупнейшие и легендарные предприятия в космической, автомобильной, авиационной, судостроительной и других сферах либо разрушены, либо близки к забвению. Половина трудоспособных граждан уехала на заработки за рубеж. Украинская земля будет в ближайшее время продана местным и транснациональным корпорациям.

Приобретения тоже не дают поводов радоваться. Смертность выросла вдвое, госдолг и коммунальные тарифы - в десятки раз. Сложилась ситуация, когда половина трудящихся и 80 % стариков превратились в нищих. Страна утратила самостоятельность в вопросах внутренней и внешней политики, а спецслужбы и система правосудия контролируются извне. Наконец, Украина столкнулась с укреплением нацистских настроений, а свобода слова здесь уничтожена - закрываются газеты, телеканалы и прочие средства массовой информации.

А лучшее поздравление ко Дню независимости получилось у президента Эстонии. Она заявила, что Украине понадобится под 20 лет для готовности к членству в ЕС. Только тогда у официального Киева появится шанс встать рядом с гордыми, независимыми и процветающими прибалтами.