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На нефтепроводе "Дружба" произошла авария - Варшава заявляет о разгерметизации

Поставки российских энергоносителей в Европу вновь под вопросом. Польский оператор PERN заявил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба". Утечку обнаружили накануне поздно вечером на магистрали, по которой нефть поступает в Германию.

А тут стоит напомнить - отношения между Варшавой и Берлином серьезно обострились после требований Польши репараций за оккупацию во время Второй мировой Войны и категорического отказа Германии их удовлетворить.

Перекачку сырья немедленно остановили. В правительстве Польши заявили, что инцидент на "Дружбе" произошел из-за случайного повреждения.

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