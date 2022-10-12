На нефтепроводе "Дружба" произошла авария - Варшава заявляет о разгерметизации

Поставки российских энергоносителей в Европу вновь под вопросом. Польский оператор PERN заявил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба". Утечку обнаружили накануне поздно вечером на магистрали, по которой нефть поступает в Германию.

А тут стоит напомнить - отношения между Варшавой и Берлином серьезно обострились после требований Польши репараций за оккупацию во время Второй мировой Войны и категорического отказа Германии их удовлетворить.