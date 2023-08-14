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На немецкий Марцлинг обрушился мощный ливень с градом

Непогода застала врасплох жителей немецкого Марцлинга. На город обрушился мощный ливень с градом. Автолюбители застряли в пробках из-за нулевой видимости. Похожая картина наблюдалась неделю назад в Ройтлингене - улицы были покрыты 30-сантиметровым слоем града, пришлось даже выводить снегоуборочную технику.

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