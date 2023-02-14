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На Новую Зеландию обрушился циклон "Габриэль", введен режим ЧП

В Новой Зеландии введено чрезвычайное положение на всей территории страны. Минувшей ночью на это островное государство обрушился циклон "Габриэль". Уже в первые часы буйства стихии без электричества остались десятки тысяч домов на Северном острове. Сейчас скорость ветра достигает 140 километров в час. Вихрь такой мощи способен обрушить даже кирпичную стену. Стихия только продолжает набирать силу, поэтому подсчитывать ущерб рано, однако власти, оценивая масштаб бедствия, говорят о национальной катастрофе.

На раздачу гуманитарной помощи мобилизована армия. Прекращено сообщение по основным автомагистралям страны, отменены авиарейсы.

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