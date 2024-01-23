На оборонном заводе в Азербайджане прогремел взрыв, есть пострадавшие

На предприятии Министерства оборонной промышленности Азербайджана в Ширванском районе прогремел взрыв. Об этом сообщило местное издание Oxu.az, пишет РИА Новости.

"На заводе министерства оборонной промышленности "Араз" в Ширване произошел взрыв. В результате взрыва есть пострадавшие", - говорится в публикации.

Инцидент случился в ста километрах от Баку. К месту происшествия съехались несколько машин скорой помощи.

Позднее в Генпрокуратуре Азербайджана уточнили, что при взрыве пострадали три человека.