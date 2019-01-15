ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На обратной стороне Луны вырастили хлопок

Первые семена взошли на борту китайского зонда "Чанъэ-4". Кроме того, среди отправленных в космос живых организмов оказались яйца шелкопряда и плодовые мушки. Исследователи планируют проверить, возможно ли создать в аппарате замкнутую экосистему, в которой личинки будут вырабатывать углекислый газ, а растения преобразовывать его в кислород с помощью фотосинтеза.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все