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На одной из ферм в Шотландии предлагают заняться пилатесом с козами

Эти забавные кадры и советы пришли из Шотландии. На одной из ферм предлагают заняться пилатесом… с козами. Изобретатели курсов говорят, что такие упражнения еще более эффективны, чем обычный пилатес. К весу человека прибавляются порядка 15 килограммов. Это настоящая проработка веса всего тела! Ведь когда коза оказывается у тебя на спине, удержать равновесие практически нереально. Да и общение с козами оказывает терапевтическое воздействие на организм человека.

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