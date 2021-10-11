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На охрану В. Зеленского власти Украины направили более полутысячи сотрудников полиции
Что говорят украинцы, глядя в жировки? Они требуют отставки Зеленского. У резиденции украинского президента в Конча-Заспе состоялась акция протеста. Сотни ее участников попытались пробиться к дому главы государства. На охрану Владимира Зеленского власти направили более полутысячи сотрудников полиции, которые окружили госдачу плотным кольцом. Участники акции жгли фаеры и скандировали лозунги: они старались напомнить Зеленскому его предвыборные обещания, среди которых, кстати, начисто отсутствовали огромная резиденция и толпы полиции в качестве охраны. Протестующие даже предприняли попытку пробиться поближе к дому, но она была пресечена превосходящими силами блюстителей порядка.
Политтехнолог: украинская экономика катится в тартарары
Впрочем, недовольство населения будет только нарастать.Украинские эксперты обещают властям горячую зиму - цены растут стремительно, а доходы граждан падают. Вдобавок гораздо сложнее теперь выехать на заработки в Европу. В такой ситуации вопрос лишь в том, что послужит соломинкой, которая переломит спину верблюда украинской стабильности.
Эти все акции, походы к домам - это все хорошо, но у нас проблемы такие, что людям скоро элементарно на еду начнет не хватать. Тогда этой власти нужно будет действительно бояться, потому что это не будут походы какие-то к домам и так далее. Это будут массовые выходы людей на акции протеста. И здесь уже не важно, за какую они оппозицию выступают или поддерживали и когда-то голосовали за Зеленского. Нашу экономику катят в тартарары. И сейчас зима будет довольно тяжелая. Будут зашкаливающие тарифы, рост цен. Мы знаем, какие сумасшедшие цены на европейских биржах, что у нас уже газ как биткоин скачет. И это будет не только в коммунальных платежках, это будет на все цены отражаться, потому что любое предприятие, производящее у нас что-то, завязано на цены на энергоресурсы. Вот этого нужно ожидать власти. А не то, что к дому Зеленского кто-то пришел. Это первая капелька, первый сигнал.
Акция протеста у дома экс-президента Порошенко
Еще одна акция протеста проходила параллельно у дома бывшего президента Порошенко, то есть совсем неподалеку. Он, как и Зеленский, фигурирует в многочисленных скандалах с оффшорами. Обе акции были направлены на то, чтобы сановные укрыватели доходов все-таки понесли заслуженное наказание. Кроме того, уже пять лет сохраняются схемы с реэкспортом, когда Украина оплачивает российский газ так, будто его добывают в Нидерландах. Вдобавок власти самой бедной страны Старого Света по требованию МВФ используют европейские биржевые газовые ценыпри выставлении счетов украинским гражданам.
Без теплаосталисьшколы и больницы Ивано-Франковска
Сэкономленных на этих аферах средств наверняка хватило бы для решения проблем Ивано-Франковска. Мэр этого города написал сегодня, что отопления в школах, больницах и детских сада нет и не предвидится. Всему причиной резкое подорожание газа. Сейчас коммунальщикам его готовы поставлять по цене около тысячи долларов за тысячу кубометров.
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