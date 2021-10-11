На охрану В. Зеленского власти Украины направили более полутысячи сотрудников полиции

Эти все акции, походы к домам - это все хорошо, но у нас проблемы такие, что людям скоро элементарно на еду начнет не хватать. Тогда этой власти нужно будет действительно бояться, потому что это не будут походы какие-то к домам и так далее. Это будут массовые выходы людей на акции протеста. И здесь уже не важно, за какую они оппозицию выступают или поддерживали и когда-то голосовали за Зеленского. Нашу экономику катят в тартарары. И сейчас зима будет довольно тяжелая. Будут зашкаливающие тарифы, рост цен. Мы знаем, какие сумасшедшие цены на европейских биржах, что у нас уже газ как биткоин скачет. И это будет не только в коммунальных платежках, это будет на все цены отражаться, потому что любое предприятие, производящее у нас что-то, завязано на цены на энергоресурсы. Вот этого нужно ожидать власти. А не то, что к дому Зеленского кто-то пришел. Это первая капелька, первый сигнал.

Владислав Гуров, политтехнолог (Украина)